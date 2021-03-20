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رانجنيك يصدم شالكه بهذا القرار

السبت 20/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
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مازال رالف رانجنيك ضمن قائمة المرشحين لخلافة يواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم عقب كأس الأمم الأوروبية المقبلة، حيث رفض العودة للعمل بنادي شالكه عبر تولي منصب مدير الكرة به.

وسبق لرانجنيك /62 عاما/ تدريب فريق شالكه بين عامي 2004 و2005 ثم درب الفريق مجددا في عام 2011، وقد اعتبره البعض مؤخرا الحل المثالي لإنقاذ شالكه الذي بات قريبا بشكل كبير من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

لكن رانجنيك أعلن عبر مستشاره أنه لا يفكر في العودة للعمل بنادي شالكه، ليظل بذلك مرشحا بارزا لتولي تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف الذي يرحل عن المنصب في الصيف المقبل لينهي فترة عمل في تدريب المنتخب دامت 15 عاما.

وقال رانجنيك :"كنت أود المشاركة في مساعدة شالكه في طريقه الصعب للعودة إلى قوته السابقة."

وأضاف :"للأسف أرى نفسي غير قادر على تولي مسؤولية الشؤون الرياضية بالنادي في الوقت الحالي نظرا للأمور الصعبة الهائلة في النادي."

فإلى جانب التحديات الرياضية التي يواجهها شالكه، الذي حقق انتصارا واحدا حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الألماني، يواجه النادي أيضا تحديات مالية وحالة من الجدل حول مساره المستقبلي.

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