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انطلاق مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة" بدهب

السبت 20/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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جميلات 80 دولة يتنافسن على لقب "الملكة" و"الوصيفتين" وسط إجراءات احترازية مشددة

انطلقت فعاليات مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، بـفندق "أيكوتيل دهب باى فيو" بمدينة دهب فى جنوب سيناء، والتى تستمر حتى 31 مارس الجارى، حيث يشاركن فى المسابقة الكبرى 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم للفوز باللقب، وتعد المسابقة من أهم المسابقات العالمية فى هذا المجال،

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف المنسق العام وعضو مجلس إدارة الفندق، أن هناك فريق عمل متخصص بـ"أيكوتيل دهب" لهذا الحدث الدولى، مؤكدة أنه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها رئاسة الوزراء، ونراعى الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين الكاشف أن استضافة مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، في دهب، تعد بمثابة رسالة قوية موجهة للعالم أجمع، بأن مصر على خارطة السياحة، وفى مصاف الدول الأولى، كما أن تنظيم هذه المسابقة على أرض مصر يقدم صورة إيجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح، لافتة إلى أن حفل مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، يتابعه ملايين المشاهدين على مستوى دول العالم، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب.

وأكد عادل عبد العزيز مدير عام الفندق، أن مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، تستمر لمدة 14 يوما، حيث يقام الحفل الختامى وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم 31 مارس، وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى،

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