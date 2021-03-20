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الصحة: تطعيم من ألف إلى ألفين مواطن يوميا بـ لقاح كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، إن المواطنين استغرقوا بعض الوقت لإتمام التسجيل بطريقة صحيحة، إذ يجب على المواطن تسجيل بياناته بشكل كامل على الموقع، معلقة: "بيجيلنا حالات متقدمة في السن وعندها مرض مزمن، لكن في التسجيل بنلاقي إنه سجل مرض واحد أو مسجلش أمراض مزمنة خالص".

وأضافت عاصم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض عبر شاشة"ON"، أنه جرى تخصيص 40 مركز للتلقيح في مختلف المحافظات، وفي نهاية شهر يمارس ستكون الدولة المصرية انتهت من تلقيح 250 ألف مواطن من ذوي الأولوية، وهي الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابات مثل الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وتابعت مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية: "وزيرة الصحة والسكان وجهت بزيادة مراكز التلقيح في بعض المحافظات بسبب زيادة طلبات التسجيل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في تجهيز هذه الأماكن، أما القاهرة والجيزة فهما أكثر محافظات الجمهورية طلبا للتلقيح".

وحول شكوى أهالي منطقة الشيخ زايد و6 أكتوبر من عدم وجود مراكز للتلقيح واضطرار الأهالي إلى الذهاب لمكان بعيد للحصول على اللقاح، قالت: "القاهرة والجيزة من المحافظات التي وجهت وزيرة الصحة بزيادة مراكز التلقيح فيها، أما بالنسبة إلى معدل المواطنين الذين يحصلون على اللقاح يوميا فهو يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 يوميا، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأعداد في الفترة المقبلة".

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