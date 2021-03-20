نجدة الطفل: تلقينا 500 بلاغ بحالات لزواج أطفال العام الماضي (فيديو)

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن مصر ليس لديها قانون يجرم زواج القُصر في مصر، مشددا على أهمية وجود ألية لردع من يفكر في زواج الأطفال.



وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن هذه الظاهرة مازالت موجودة وتلقوا العام الماضي 500 بلاغ عن حالات لزواج الأطفال، منوها بأن مواجهة العادات والتقاليد التي لا تمانع من زواج الأطفال ليس سهلا.



وأضاف "إحنا بننحت في الصخر لأننا بنواجه عادات وتقاليد لا تستند إلى الدين"، منوها بأنهم تمكنوا من إحباط زواج طفلة تبلغ 14 عاما في قنا قبل الزفاف بيوم، وأسرتها كانت مُصرة على اتمام الزواج.

