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نائب بالشيوخ: استرداد طابا ذكرى النصر ورد الاعتبار.. ودليل براعة الجندية والدبلوماسية المصرية

السبت 20/مارس/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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وجه النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة، والقيادة السياسية بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير طابا، والتي تم رفع العلم المصري عليها بتاريخ 19 مارس 1989.

وأكد "عثمان" في تصريحات له، اليوم السبت، أن طابا عادت بعد مفاوضات سلام استمرت وقت لم يكن قصيرًا بل جاء بالنفع على مصر من خلال التحكيم الدولي، مشيرًا إلى أن مصر سطرت ملحمة عظيمة في عودة الارض عن طريق التفاوض السلمي وهو ما حدث واضحا في قضية طابا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن سيناء مؤخرًا تشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي الذي يحاول بكل جهد أن يعمر سيناء من خلال مشروعات عملاقة تنفذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تنظر بعين الاهتمام واليقظة إلى سيناء لما لها من أهمية استراتيجية من أجل التعمير والقضاء على الإرهاب والخونة.

وأثنى عضو مجلس الشيوخ، على براعة الدبلوماسية المصرية في قدرتها على استرداد طابا، وإثبات الأحقية التاريخية لمصر في طابا أمام المجتمع الدولي كله، وذلك استكمالًا لنصر أكتوبر المجيد، الذي استردت فيه سيناء، مؤكدًا أن ذكرى تحرير طابا ستظل عالقة في الوجدان وشاهدة على تضحيات وبطولات المصريين في الحفاظ على تراب وطنهم، ضد المحتلين المغتصبين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن سيناء كانت ومازالت أرضًا مصرية، ضحى الشعب المصري بأرواحه في سبيل كل شبر فيها، وسيظل الشعب المصري وبطولات القوات المسلحة درع وحمى هذا الوطن.

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