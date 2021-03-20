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لماذا تأخر تطعيم بعض كبار السن ؟ الصحة تجيب

السبت 20/مارس/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
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علقت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، على تأخير تطعيم بعض كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة في الفترة الأخيرة، قائلةً: «هؤلاء أولوية، لكن هذه المشاكل متعلقة في التسجيل نفسه، فبعضهم لم يسجل الأمراض المزمنة المصابون بها، ولحل هذه المشكلة يمكننا التوجه إلى أقرب وحدة أو الاتصال بالخط الساخن».

وأضافت عاصم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، ان البيانات المتعلقة بلقاح شركة أسترازينيكا تتمتع بشفافية كبيرة: «في البداية كانت ترى الشركة أنه لا يحبذ البدء بتطعيم الفئات العمرية التي تزيد عن 65 سنة، لكن في بعض الفترة الماضية حصل الملايين على هذا اللقاح ومن بينهم من تخطت أعمارهم 65 سنة، ولم تظهر أي أعراض جانبية تجعلنا منع التلقيح بأسترازينيكا».

وتابعت: «إلى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة متعلقة بأسترازينيكا او سينوفارم»، مشيرةً إلى أن إصابة بعض الأشخاص بعد تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاحات قد يرجع إلى تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، وشددت على أن الجميع معرض لأن يكون مصابا بفيروس كورونا: «النقطة دي التطعيمات مظلومة فيها، فلو أصيب شخص بكورونا بعد التطعيم، فالموضوع لا علاقة له بالتطعيم، وطول الفترة بين الجرعتين إلى بعد الحصول على الجرعة الثانية بـ3 أيام أنا مش متطعم».

وواصلت: «بالنسبة إلى لقاح أسترازينيكا، فإنه يوفر مناعة قدرها 75% في الجرعة الأولى، وبعد الحصول على الجرعة الثانية فإن نسبة الحماية تصل إلى 95%».

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