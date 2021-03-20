برلماني: استقبال مصر 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني يؤكد حرص الدولة القضاء عليه

قال النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، إن استقبال مصر نحو 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني، ضمن سلسلة من تدفقات اللقاح من جمهورية الصين، يؤكد على استمرار التحرك الفعال من جانب الدولة مُمثلة في وزارة الصحة، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، لتوفير جرعات ضخمة من اللقاح لكل المصريين، وإتاحته للمحتاجين في إطار الإجراءات اللفعالة للتصدي للوباء.



وأضاف "سمير" في تصريحات له، اليوم السبت، أن مصر قد تعاقدت على نحو 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة، كما أنها بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا"، ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لم تتأخر طيلة فترة الوباء عن توفير بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، أو البحث منذ اللحظات الأولى والتعاقد لتوفير اللقاحات، موضحًا أن الجهد الصحي والاجتماعي والتوعوي والاقتصادي إزاء جائحة كورونا كان ولا يزال ممتازًا ومقدرًا داخليًا وخارجيًا.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من المتوقع توفير كمية ضخمة من لقاحات كورونا على مدى الشهور المتبقية من العام، وبما يكفي حاجتنا..





وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الشحنة هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف مجاهد أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.



وتابع أن تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح، لافتًا إلى تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.



ولفت إلى أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

