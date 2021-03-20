تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (Emirates FA Cup) بعد فوزه الصعب على إيفرتون، بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما السبت على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات دور الثمانية.



يدين "السيتيزنس" بالفضل في هذا الانتصار الصعب والثمين للنجمين الألماني إلكاي جوندوجان والبلجيكي كيفين دي بروين صاحبا هدفي التأهل في الدقيقتين 84 و90.



وبعد أن ظلت شباك "التوفيز" عصية لأكثر من 80 دقيقة، جاءت الإنفراجة لصالح الضيوف عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حيث تابع جوندوجان كرة مرتدة من العارضة برأسه داخل الشباك الخالية من حارسها، ليمهد الطريق لمتصدر البريميير ليج نحو المربع الذهبي.



وبعد نزوله كبديل بنحو10 دقائق، قضى النجم البلجيكي كيفين دي بروين تماما على آمال أصحاب الأرض في إمكانية العودة بالهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد انفراد تام بالحارس البرتغالي الشاب جواو فرجينيا.



وبهذه النتيجة يلحق رجال الإسباني بيب غوارديولا في المربع الذهبي بساوثامبتون الذي أسقط بورنموث، القسم الثاني "التشامبيونشيب"، في عقر داره بثلاثية نظيفة في وقت سابق اليوم.