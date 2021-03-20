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عاجل - الصراع يشتعل بين صلاح وراموس قبل قمة ليفربول وريال مدريد

السبت 20/مارس/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يتأهب عشاق كرة القدم للمباراة النارية التي ستجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تأتي في تكرار لنهائي البطولة ذاتها عام 2018.

المواجهة ستكون لها طابع خاص بالنسبة للجماهير المصرية بشكل خاص، وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي عام 2018، بعد إصابة النجم المصري محمد صلاح بخلع في الكتف، بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس نجم الريدز.

سيرجيو راموس قام بنشر صور له في التدريبات حاملًا السلاسل الحديدية بعد الكشف عن وقوع ليفربول في طريق ريال مدريد، وهو ما اعتبره محبي النجم المصري تهديدًا وتحذيرًا للملك المصري، بعد واقعة الكتف.

ليفربول حرص على توجيه رسالة هو الآخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بنشر صور للنجم المصري محمد صلاح أثناء قيامه بعمل تدريبات قوية وشاقة، في رسالة إلى أن اللاعب على أتم الاستعداد للمواجهة القوية أمام ريال مدريد، وكتب، "الأمر بسيط، لا يوجد شيء لا يستطيع صلاح القيام به!"، وهو ما اعتبره الجماهير تحدي بين الجانبين، وهو ما يعني أننا سنكون على صدام ناري.

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في شهر أبريل المقبل.

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