ناقد رياضي: محمد صلاح سيثأر من راموس كرويًا وسيكون متحفز أمام ريال مدريد



أكد كريم سعيد، رئيس تحرير يالا كورة، أن محمد صلاح سيفكر خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ريال مدريد في الثأر الكروي والانتقام الرياضي، موضحًا أن تعرضه للإصابة في نهائي 2018 سيكون حافز له في المباراة المقبلة، سيكون محضر نفسيًا للعب في هذه المباراة.



وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أورويا 2018 كانت متعمدة من قبل اللاعب الأسباني راموس، مشيرًا إلى أن محمد صلاح متحفز وجاهز لمواجهة سيرجو راموس، إذ أن الصورة التي نشرها اليوم تكشف جاهزيته.



وأوضح أن راموس كان زكي بطريقة كبيرةن حيث إن أخرج محمد صلاح مصابًا دون أن يُكلف نفسه أي إنذار أو البطاقة الحمراء، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو من يحدد دائمًا العقوبات.