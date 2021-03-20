لأول مرة النجمة وفاء صادق وولديها على شاشة النيل للدراما غدا



تحل النجمة وفاء صادق، غدا الأحد لأول مرة علي شاشة النيل للدراما بصحبة ولديها " طارق، نورخالد لطفي "، في حلقة خاصة للإحتفال بعيد الأم، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، علي الهواء مباشرة، مع الإعلامية المتميزة مني أبو الغيط.





تتحدث صادق في الحلقة عن والدتها، والفرق بين بين تربية زمان والآن، كما تتحدث عن كواليس مسلسلها الرمضاني القادم " ولاد ناس "، من تأليف هاني كمال، ويشاركها البطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، أحمد وفيق وكوكبة كبيرة من النجوم.