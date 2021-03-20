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وزير الري السابق عن أزمة سد النهضة: إثيوبيا تحاول فرض أجندتها على دولتي المصب

السبت 20/مارس/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق إن الإجراءات الوقائية التي أعلنتها السودان اليوم جاءت بمثابة إجراءات لمعالجة الأثار المتوقعة والتي ستنجم عن عملية الملء الثاني للسد التي أعلنت عنها أديس ابابا يوليو المقبل.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "ليست ماتقوم به السودان الأن من إجراءات وقائية هو لب المشكلة الحقيقي، الأزمة أن أثيوبيا أقدمت على الملء الأول، وستقدم على الملء الثاني بدون وصول لأي اتفاق مع دولتي المصب "مصر والسودان" فيما يخص مسألتي التشغيل والتخزين بما يخالف اتفاق المبادئ الخاص بالتوصل لهذا الاتفاق كشرط لموافقة الدولتين على بناء السد ".

وواصل: "إثيوبيا تفرض أجندتها دون أية ضمانات لمصر والسودان بعدم الإضرار عبر قواعد التخزين والملء فهي ترغب في الحصول على حصة دون اتفاق، محذرًا من أن الوضع الأن بات في غاية الخطورة، معلقا: "إلى الأن حسب معلوماتي لم يبدا البناء لمنطقة السد الأوسط وتعليتها ولو حدث ذلك سيكون اعتداء على أمن مصر والسودان القومي هناك تجهيزات لكن لم يبدا البناء ".

أكمل: " تخزين المرحلة الثانية تستطيع مصر استيعابه دون حدوث ضرر كبير لكن الأزمة في عمليات التخزين اللاحقة التي ستصل إلى مرحلة التخزين الدائم فالملء الثاني هو بداية المشكلة".

وحول البدائل المتاحة قال: كما قالت دولتا مصر والسودان إن هذا تهديد للأمن القومي المائي للدولتين لأنه سينجم عنه تغييرات كبيرة في قطاعات الزراعة وكافة القطاعات خاصة أن ذلك يتم بدون تخطيط أو تنسيق ولابد أن لا يسمح المجتمع الدولي بذلك ".

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