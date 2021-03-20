Advertisements

أول تعليق من الفنانة عفاف رشاد بعد تصدرها قوائم الأكثر رواجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 20/مارس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علقت الفنانة عفاف رشاد، تصدرها قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا بعد تداول صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبدو أصغر في السن.

وقالت "عفاف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "عفاف شعيب زميلتي وصديقتي قالتلي إني أغير من شكلي شوية، وفعلًا غيرت لون شعري، وجارتي قامت بعمل ميكب ليا وغيرت صورتي على الفيس بوك".

وأضافت "نمت وقمت مخضوضة من اللي بيحصل، واتصورت وأنا في البيت ومكنش في دماغي خالص أن الناس تأخذ بالها مني، أنا معرفشي يعني ايه تريند وسعيد بردود الأفعال الجيدة".

وتابعت "كنت بهتم ببشرتي دائمًا، وبحب وضع الحاجات الطبيعية الموجودة في المنزل، وكانت بتخفي أي تجاعيد خفيفة، ولكن عمري ما عملت عملية تجميل ودايما بشوف أن كل سن وله جماله، ومبحبش ألعاب في خلقة ربنا".

واستطردت "مكنتش متخلية هذا الصدى والواسع وكل الموضوع تغيير صورتي على الفيس بوك، وطول عمري ست بيت طبيعية جدًا، وشكلي طبيعي وأرفض إجراء عمليات تجميل وأخاف منها".

واستكملت حديثها "بعض التعليقات على صورتي كانت سلبية وأزعجتني، ولم أقول أن الحجاب يتسبب في صداع نصفي ولكن أنا طول عمري عندي مشكلة الصداع النصفي ولكن لا أستطيع إصدار أحكام متعلقة بالحجاب".

أخبار تهمك

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ ساعة الا ربع

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الصراع يشتعل بين صلاح وراموس قبل قمة ليفربول وريال مدريد

منذ نصف ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ ساعة

أهم 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 20 مارس 2021.. نجم الفريق يعتذر عن الانضمام للمنتخب ومطالب موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ يوم

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يضع شرطًا صعبًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أسماء لاعبي الأهلي المشاركين ببرنامج "رامز مريض نفسي"

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:45 م

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

09:59 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار