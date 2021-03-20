أول تعليق من الفنانة عفاف رشاد بعد تصدرها قوائم الأكثر رواجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

علقت الفنانة عفاف رشاد، تصدرها قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا بعد تداول صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبدو أصغر في السن.



وقالت "عفاف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "عفاف شعيب زميلتي وصديقتي قالتلي إني أغير من شكلي شوية، وفعلًا غيرت لون شعري، وجارتي قامت بعمل ميكب ليا وغيرت صورتي على الفيس بوك".



وأضافت "نمت وقمت مخضوضة من اللي بيحصل، واتصورت وأنا في البيت ومكنش في دماغي خالص أن الناس تأخذ بالها مني، أنا معرفشي يعني ايه تريند وسعيد بردود الأفعال الجيدة".



وتابعت "كنت بهتم ببشرتي دائمًا، وبحب وضع الحاجات الطبيعية الموجودة في المنزل، وكانت بتخفي أي تجاعيد خفيفة، ولكن عمري ما عملت عملية تجميل ودايما بشوف أن كل سن وله جماله، ومبحبش ألعاب في خلقة ربنا".



واستطردت "مكنتش متخلية هذا الصدى والواسع وكل الموضوع تغيير صورتي على الفيس بوك، وطول عمري ست بيت طبيعية جدًا، وشكلي طبيعي وأرفض إجراء عمليات تجميل وأخاف منها".



واستكملت حديثها "بعض التعليقات على صورتي كانت سلبية وأزعجتني، ولم أقول أن الحجاب يتسبب في صداع نصفي ولكن أنا طول عمري عندي مشكلة الصداع النصفي ولكن لا أستطيع إصدار أحكام متعلقة بالحجاب".