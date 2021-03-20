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لماذا لم تتراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وخالفت التوقعات؟ الصحة تفجر مفاجأة

السبت 20/مارس/2021 - 10:23 م
ارشيفية
ارشيفية
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، إن الأعداد اليومية للمصابين بفيروس كورونا المستجد لم تنخفض في الشهر الماضي، وهو عكس توقعات الوزارة، معلقة: «لو استمرينا بنفس أسلوب حياتنا لانخفض منحنى الإصابات، وهناك تراخٍ كبير من الجميع، فنحن في حاجة إلى الاستمرار في ارتداء الكمامة».

وأضافت عاصم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «لدينا جهات بحثية في مصر على رأسها المركز القومي للأبحاث الذي يجري أبحاثا تطوير اللقاحات محليًا، كما أن مصر تعاقدت على كميات كبيرة من اللقاحات لتغطية الطلب المحلي».

وحذرت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، من عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا، لتجنب زيادة الإصابات بالفيروس المستجد.

وأوضحت: «عندما نتحدث عن 600 مصاب يوميًا، فنحن نقصد المواطنين الذين توجهوا إلى وزارة الصحة، لكن هناك مواطنون كثر يستطيعون تلقي العلاج في المنزل دون الخضوع لفحوصات PCR في المعامل، يعني أن الأعداد الحقيقية أضعاف الـ600 إصابة اليومية».

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