"المتحدة" تكشف تفاصيل "الاختيار 2".. "ملفات جديدة لأول مرة بشأن ما حدث في 2013".. فيديو

قال حسام صالح، المدير التنفيذي، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة تبحث عن النصوص الملائمة لما يحدث في الوطن، لافتا إلى أن الأعمال الدرامية في رمضان المقبل ستكون مختلفة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعمال الدرامية تركز على التنمية والتطوير، ولا ننسى ما حدث في الماضي.



وأضاف أن الشركة المتحدة أنتجت 20 عملا دراميا، موضحا أن تامر مرسي أصدر توجيهات أن تكون المسلسلات من 15 حلقة، مستكملًا: «الاختيار وهجمة مرتدة والقاهرة كابول ستكون مسلسلات من 30 حلقة في الموسم رمضان المقبل.



وأضاف حسام صالح، المدير التنفيذي، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مسلسل الاختيار 2 يكشف ما حدث في 2013 ويعرض ملفات جديدة لأول مرة.



واستطرد أن هجمة مرتدة عمل درامي من ملفات المخابرات العامة المصرية، وسوف يحوز على إعجاب المصريين، مؤكدا أن أحداثه بدأت من الحرب العالمية الثانية، وتم التصوير فيه حتى 2005، كما أن المسلسل يلقى الضوء على الحرب العراقية الإيرانية وسقوط قوى عظمى وغيرها من الأحداث.



وأوضح أن غالبية المشاهد في الأعمال الثلاثة تم تصويرها في مصر، نظرا لجائحة كورونا، التي حالت دون التصوير خارج مصر، مردفا أن مسلسل القاهرة كابول عمل درامي يتعرض للإرهاب تحت مسمى الإسلام السياسي.

