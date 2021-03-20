"يومًا مشهودًا في تاريخنا".. تفاصيل نقل 22 مومياء ملكية من التحرير لمتحف الحضارة (فيديو)

قال أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إنه سيتم نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتفال بنقل 22 مومياء سيكون يوما مشهودًا في تاريخ مصر.



وأضاف أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الاحتفال سوف يشهده الرئيس السيسي وسط حضور شخصيات مصرية وعالمية، موضحًا أن موكب نقل المومياوات الملكية أفضل ترويج في تاريخ مصر.



واستطرد: "موكب نقل المومياوات سوف يستغرق ساعة ونصف، مردفا «من ينزل الشارع لرؤية الموكب لن يتمتع كما من يشاهد من المنزل عبر الشاشات المختلفة التي تنقل الحدث».



وأوضح «لأول مرة في التاريخ سيخرج موكب يضم 22 مومياء ملكية، مردفا «كل شيء جاهز وعلى أتم الاستعداد».

