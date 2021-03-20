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انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الـ 11لموظفي هيئة الأوقاف المصرية

السبت 20/مارس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الحادي عشر لموظفي لجان الجرد بإدارة المخازن والمشتريات بهيئة الأوقاف المصرية، بحضور علاء الدين شعبان مدير عام الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بديوان عام الهيئة، وسمير محمود مدير إدارة المخازن، ومنيرة أحمد محمود مسؤولة أذونات الصرف بالديوان العام.

وتُعقد الدورة لعدد (150) متدربًا من لجان الجرد التابعين لإدارة المخازن والمشتريات بديوان هيئة الأوقاف المصرية وجميع المناطق التابعة لها، وذلك مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم المستمرة، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.

وفي محاضرته أكد علاء الدين شعبان على ضرورة مراعاة الدورة المستندية للمشتريات، مع ضرورة الاهتمام بمتابعة المستندات الخاصة بعمليات الشراء، والتي تقوم بها الهيئة أو المناطق التابعة لها خلال السنة المالية.

وخلال محاضرته أكد سمير محمود على أهمية وضع آلية لطباعة القواسم، وضرورة الإحاطة بطرق وأساليب الشراء من الداخل والخارج مع سلامة الإجراءات، والإضافة والشطب وغير ذلك بما يتفق وبنود القانون المصري 182 لسنة 2018م.

وخلال محاضرتها أشارت منيرة أحمد محمود إلى أهمية التعاون مع وزارة المالية لتفعيل ماكينات التحصيل دوريًا وعمل الصيانة اللازمة لها، كما أشارت إلى أن منظومة الجرد منظومة متكاملة يجب أن تُتَّبع بكل دقة في الأعمال المخزنية.

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