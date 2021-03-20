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تفاصيل إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بكورونا بعد يومين من تلقيه اللقاح (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال ضياء الدين السيد، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا، إن أوروبا ستتأخر عن بريطانيا في الخروج من آثار أزمة كورونا لعدم حصولها على كميات كافية من اللقاحات

وتابع في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأوروبيين أصبح لديهم تخوفات من لقاح أسترازينيكا.

وأضاف ضياء الدين السيد، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا، أن كبار الشخصيات السياسية في أوروبا بدأت تتلقى لقاح أسترازينيكا لمنع التشكيك فيه.

وعن إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بفيروس كورونا بعد يومين من حصوله على اللقاح، أوضح أنه من المرجح أن يكون أصيب بالفيروس قبل تلقيه اللقاح، ولكن الأعراض ظهرت بعد تطعيمه.

ولفت إلى أن 35 شخصًا أصيبوا بجلطات من 18 مليونًا في أوروبا تلقوا لقاح أسترازينيكا، موضحا أنه لا توجد أدلة علمية ربطت بين لقاح أسترازينيكا والإصابة بالجلطة.

واختتم ضياء الدين السيد، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا: «لا يوجد ارتباط بين الصوم وتناول لقاح كورونا في رمضان ومن الممكن تناول اللقاح بعد الإفطار».

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