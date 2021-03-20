برلماني: مخزون وأسعار السلع الاستراتيجية والتموينية في آمان ويكفي 6 أشهر قادمة

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن احتياطي السلع الاستراتيجية والتموينية في آمان دون زيادة في الأسعار، كما زعم البعض من عناصر الإخوان بترديد شائعات على السوشيال ميديا ومواقعهم الإخبارية بزيادة أسعار السلع بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات.



وأوضح "القطامي" في تصريحات له، اليوم السبت، أن هذه الشائعات مُغرضة وتحمل أغراض خبيثة لتشكيك المواطن في الحكومة والقيادة السياسية، إلا أنهم لن ينجحوا في ذلك بفضل وعي الشعب المصري، وستلقى هذه الشائعة مصير سابقتها من الشائعات.



وأشاد عضو مجلس النواب بتحرك ويقظة الحكومة للرد على هذه الشائعة وغيرها من الشائعات بالدلائل والأرقام، حيث أكد المركز الاعلامى لمجلس الوزراء على استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.



وحذر عضو مجلس النواب، من الانسياق وراء هذه الشائعات والتكالب على تخزين السلع، مطالبًا بشن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

