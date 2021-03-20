كارتيرون يطلب عودة نجم الزمالك المُعار









حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة طلباته بشأن الصفقات الجديدة لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





كارتيرون يطلب عودة رزاق سيسيه في الصيف





وطلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، عودة المحترف الإيفواري رزاق سيسيه للفريق فى نهاية الموسم.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أبدى تعجبه من عدم عودة رزاق سيسه في نهاية الموسم الماضي، رغم المستويات الجيدة التي قدمها مع الإتحاد السكندري.





وأتم المصدر أن باتريس كارتيرون، وضع الإيفواري رزاق سيسه جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار إلى الإتحاد السكندري، على رأس المطلوبين في الميركاتو الصيفي المقبل.





ويقدم النجم الدولي الإيفواري رزاق سيسه جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار إلى الإتحاد السكندري، مستويات مميزة مع زعيم الثغر جعلت باتريس كارتيرون ومن قبله جايمي باتشيكو، يستقرا على عودته في الصيف المقبل.



