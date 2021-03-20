Advertisements

كارتيرون يطلب عودة نجم الزمالك المُعار

السبت 20/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة طلباته بشأن الصفقات الجديدة لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كارتيرون يطلب عودة رزاق سيسيه في الصيف

وطلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، عودة المحترف الإيفواري رزاق سيسيه للفريق فى نهاية الموسم.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أبدى تعجبه من عدم عودة رزاق سيسه في نهاية الموسم الماضي، رغم المستويات الجيدة التي قدمها مع الإتحاد السكندري.

وأتم المصدر أن باتريس كارتيرون، وضع الإيفواري رزاق سيسه جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار إلى الإتحاد السكندري، على رأس المطلوبين في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويقدم النجم الدولي الإيفواري رزاق سيسه جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار إلى الإتحاد السكندري، مستويات مميزة مع زعيم الثغر جعلت باتريس كارتيرون ومن قبله جايمي باتشيكو، يستقرا على عودته في الصيف المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون سيسيه الزمالك الاتحاد

أخبار تهمك

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أسماء لاعبي الأهلي المشاركين ببرنامج "رامز مريض نفسي"

منذ ساعة

نجم الزمالك يضع شرطًا صعبًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ 43 دقيقة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ يوم

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الصراع يشتعل بين صلاح وراموس قبل قمة ليفربول وريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

أهم 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 20 مارس 2021.. نجم الفريق يعتذر عن الانضمام للمنتخب ومطالب موسيماني

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كارتيرون يحدد أهدافه من الميركاتو الصيفي

باتريس كارتيرون يحدد أسماء العائدين إلى الزمالك (مفاجأة)

الزمالك يقترب من حسم ملف تجديد عقد كارتيرون

كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك

بناء على طلبات كارتيرون.. 3 معارين يقتربون من العودة إلى الزمالك

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:45 م

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

09:59 م

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار