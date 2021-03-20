وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم

كرم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الفائزين في مسابقة الصوت الحسن في حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده لأبناء جنوب سيناء.



وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه من الوزارة للفائز الأول الطفل محمد عبد الجليل محمد الغريب تكريمًا له ولأسرته التي وقفت إلى جانبه، حيث إنه من (ذوي الهمم) ويحفظ القرآن الكريم كاملا مع فهم مقاصد الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، كما قرر معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية صرف مكافأة أخرى له قدرها خمسة آلاف جنيه أيضًا من وزارة المالية.



و قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسمائة جنيه للعشرة الأوائل الفائزين في المسابقة، إضافة إلى الجوائز التي سيتم صرفها من محافظة جنوب سيناء، تكريمًا لهم وقد تم منح كل فائز إضافة إلى المكافأة المالية مصحفًا وشهادة تقدير.

