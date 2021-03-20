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بوروسيا مونشنجلادباخ يزيد من أوجاع شالكه في الدوري الألماني

السبت 20/مارس/2021 - 10:30 م
مونشنجلادباخ
مونشنجلادباخ
وكالات
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فاز بروسيا مونشنجلادباخ السبت على شالكة بثلاثية نظيفة في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني لكرة القدم والتي أقيمت مساء اليوم.

وتقدم لاعب الوسط لارس شتيندل لمونشنجلادباخ (ق15) من المباراة التي اقيمت على ملعب فيلتنينس أرينا، معقل شالكة في مدينة جلزنكيرشن غربي ألمانيا.

 وأضاف المدافع النمساوي ستيفان لاينير الهدف الثاني للضيوف (ق63).

 واختتم مونشنغلادباخ اهداف اللقاء بهدف سجله حارس شالكة، الدنماركي فريدرك رونو في مرماه (ق72) من المباراة. ويعد هذا أول فوز لمونشنغلادباخ منذ خمس جولات، بينما تعد هذه الخسارة الثانية لشالكة على التوالي. وبهذه النتيجة،

 يرتفع رصيد مونشنجلادباخ إلى 36 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد شالكة عند 10 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

 ويتصدر بايرن ميونخ البطولة برصيد 61 نقطة بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ في المركز الثاني.

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