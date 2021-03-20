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طوله متر ونصف.. فريق طبي يستخرج "سيخ حديد" من رقبة سيدة بمستشفى بني سويف الجامعي (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي، في اجراء عملية جراحية دقيقة لإستخراج "سيخ حديد" طوله متر ونصف من رقبة "سيدة" تبلغ من العمر 34 عامًا، وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

وقال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن السيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، مقيمة بإحدى قرى مركز الواسطى، ووصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، أول أمس، في حالة صحية سيئة للغاية، بعد أن سقطت من الدور الثالث إلى الدور الثاني على سيخ حديد موجود أعلى سقف المنزل المجاور.

وأشار عميد طب بني سويف، إلى أن السيخ الحديد دخل من رقبة السيدة خلف الفك وخرج من الفم، حيث تسبب في قطع الجلد وعضلات الرقبة وعدد من الأغشية التي تغطي الفم، مشيرا إلى أنه تم معالجتها بشكل كامل خلال العملية، التي استغرقت قرابة ساعتين بمشاركة فريق طبي متخصص كل في مجاله.

وأكد "مرسي" أنه فور وصول السيدة المستشفى، تم عمل جميع الفحوصات والأشعة اللازمة لها، ونجح فريق طبي بالمستشفى بقيادة الدكتور أحمد عماد الدين، استشاري جراحة التجميل بالكلية، في اجراء العملية الجراحية للسيدة، والتي استغرقت قرابة ساعتين لاستخراج السيخ وإعادة كل شيء لطبيعته.

وأشار عميد طب بني سويف، إلى أن السيدة لا تزال تحت الملاحظة بالمستشفى، لكن حالتها الصحية جيدة وستغادر خلال يومين بحد أقصى، لافتًا إلى أن هذه العملية من العمليات النادرة والغريبة، موجهًا الشكر للفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة بإحتراف شديد، وكذلك الدكتور محمد عباس إستشاري التخدير.

وحّصلت "الفجر" على بعض الصور التي أظهرت تفاصيل العملية وبعض الفحوصات، بعد أن تداولها الاطباء على حساباتهم بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" والتي لاقت تفاعلًا من رواد الموقع بتعليقات الإشادة بالفريق الطبي والدعاء للمريضة بتمام الشفاء.
طوله متر ونصف.. فريق طبي يستخرج "سيخ حديد" من رقبة سيدة بمستشفى بني سويف الجامعي (صور)
طوله متر ونصف.. فريق طبي يستخرج "سيخ حديد" من رقبة سيدة بمستشفى بني سويف الجامعي (صور)
طوله متر ونصف.. فريق طبي يستخرج "سيخ حديد" من رقبة سيدة بمستشفى بني سويف الجامعي (صور)
طوله متر ونصف.. فريق طبي يستخرج "سيخ حديد" من رقبة سيدة بمستشفى بني سويف الجامعي (صور)
طوله متر ونصف.. فريق طبي يستخرج "سيخ حديد" من رقبة سيدة بمستشفى بني سويف الجامعي (صور)
طوله متر ونصف.. فريق طبي يستخرج "سيخ حديد" من رقبة سيدة بمستشفى بني سويف الجامعي (صور)
طوله متر ونصف.. فريق طبي يستخرج "سيخ حديد" من رقبة سيدة بمستشفى بني سويف الجامعي (صور)
طوله متر ونصف.. فريق طبي يستخرج "سيخ حديد" من رقبة سيدة بمستشفى بني سويف الجامعي (صور)

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