السعيد تكشف موعد بدء تطوير مجمع التحرير

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، عن أن نهاية شهر ابريل القادم سيشهد طرح كراسة شؤوط استغلال مجمع التحرير.

وأضافت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم منح مهلة 4 أشهر للشركات الراغبة فى تطوير المجمع للتقدم بعروضها.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا الإخلاء الكامل لمجمع التحرير لتجهيزه لعملية التطوير كما جرى عقد مشاورات مسبقة مع عدد من المستثمرين لصياغة أفضل طرق التطوير بالتنسيق مع أفضل المكاتب الاستشارية.

وأوضحت أن المجمع بعد التطوير سيكون متعدد الأغراض ويضم مجموعة من الشقق الفندقية والوحدات الإدارية والتجارية والصحية.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على نقل بعض اصول الدولة إلى صندوق مصر السيادي من ضمنها مجمع التحرير لاستغلالها الاستغلال الأمثل.