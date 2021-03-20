الخطيب: تطوير القاهرة التاريخية يساعد على التنمية السياحية للمنطقة

قال محمد الخطيب، استشاري تطوير القاهرة التاريخية، إن الاختلاف في مشروع تطوير القاهرة التاريخية هو وجود إرادة سياسية وتخصيص ميزانية من أجل التطوير.



وأضاف "الخطيب" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هناك تدخلات كثيرة خاصة أن هذه المنطقة سهل التعامل معها.



وأشار إلى أنه يتم مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المتعلقة بالتطوير من أجل خلق تنمية سياحية، موضحًا أنه سيتم البدء سريعًا في تنفيذ مشروع التطوير خاصة أن المشروع مدعم من الدولة وبتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.



وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي "تطوير القاهرة التاريخية" و"ممشى أهل مصر"، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان، واستشاريي تطوير المشروعين.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في وضع تصور للكيان المؤسسي الذي سيدير منطقة القاهرة التاريخية، وإعطاء هذا الكيان الصلاحيات الكاملة.



ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع، واعتماد مخطط مروري للمنطقة، ومسارات للمشاه، كما كلّف بإجراء حصر شامل للأماكن الخربة والمناطق الفضاء وملكياتها؛ للاستفادة بها في أعمال التطوير.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الأعمال الاستشارية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تتضمن إعادة إحياء المباني التراثية ذات القيمة وإعادة توظيفها لدمجها في النسيج العمراني التاريخي، وإعادة تأهيل المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمراني، مع دراسة إمكانية تغيير استخدامات المناطق الخالية والخربة والمباني ذات الحالة المتدهورة غير ذات القيمة، بحسب الاحتياجات المطلوبة لاستكمال النسيج العمراني، فضلا عن الارتقاء بالفراغات المفتوحة والعامة، ومسارات الحركة والمشاه.



وفي سياق آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع "ممشى أهل مصر"، كما استعرض بعض التحديات والمعوقات في بعض مواقع المشروع، حيث شهد الاجتماع طرح الحلول المناسبة لتذليل هذه المعوقات.

