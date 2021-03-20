خبير زراعي يطالب بزيادة سعر توريد القمح لـ 850 جنيه للأردب (فيديو)

قال المهندس محمد سعفان الخبير الزراعي أن محصول القمح في مصر حقق هذا الموسم أعلى إنتاجية فى زراعات القمح، إضافة إلي زيادة كبيرة في حجم إنتاجية محاصيل الزيتون والموالح والبطاطس وبنجر السكر.



وأضاف سعفان للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2، أن مدخلات زراعة القمح أصبحت مرتفعة جدا، ولا تشجع الفلاح على زراعته خاصة الأسمدة والتقاوى والحصول على مصدر للمياه العذبة، مطالبا بزيادة سعر توريد القمح الى 850 جنيها للأردب، فى محاولة لتشجيع المزارعين والحصول على هامش ربح مناسب.



