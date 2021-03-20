Advertisements
خبير زراعي يطالب بزيادة سعر توريد القمح لـ 850 جنيه للأردب (فيديو)
السبت 20/مارس/2021 - 10:47 م
داليا الحسين
Advertisements
قال المهندس محمد سعفان الخبير الزراعي أن محصول القمح في مصر حقق هذا الموسم أعلى إنتاجية فى زراعات القمح، إضافة إلي زيادة كبيرة في حجم إنتاجية محاصيل الزيتون والموالح والبطاطس وبنجر السكر.
وأضاف سعفان للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2، أن مدخلات زراعة القمح أصبحت مرتفعة جدا، ولا تشجع الفلاح على زراعته خاصة الأسمدة والتقاوى والحصول على مصدر للمياه العذبة، مطالبا بزيادة سعر توريد القمح الى 850 جنيها للأردب، فى محاولة لتشجيع المزارعين والحصول على هامش ربح مناسب.
وأضاف سعفان للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2، أن مدخلات زراعة القمح أصبحت مرتفعة جدا، ولا تشجع الفلاح على زراعته خاصة الأسمدة والتقاوى والحصول على مصدر للمياه العذبة، مطالبا بزيادة سعر توريد القمح الى 850 جنيها للأردب، فى محاولة لتشجيع المزارعين والحصول على هامش ربح مناسب.
Advertisements