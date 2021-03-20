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فتح الله: 3 ملايين جنيه تكلفة استصلاح 100 فدان بمشروع مستقبل مصر الزراعي

السبت 20/مارس/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال خالد فتح الله المستشار الفنى لمشروع مستقبل مصر الزراعى، ان تكلفة استصلاح وزراعة 100 فدان تصل لـ 3 ملايين جنيه، لافتا الى أن المستثمر يدفع جزء من تكلفة إنشاء الطرق وتمهيدها تصل نسبتها لنفس المساحة 50 ألف جنيه.


وأضاف فتح الله للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن مشروع مستقبل مصر الزراعى به مشروعات عملاقة للبنية الأساسية أبرزها محطتان لتوليد طاقة الكهرباء بقدرة 300 ميجا وات، كما ان الموقع قريب من مدينة 6 أكتوبر على بعد نصف ساعة فقط،لافتا الى أن تكلفة انشاء البنية التحتية بلغت 6 مليارات جنيه.


وأوضح أن المشروع به 150 بئر جوفى ومحطتان لتوليد الطاقة، وشبكة كهرباء قوية بطول 20 كيلو متر، الى جانب مخازن ومبان إدارية وسكنية وأحدث مركز فى العالم لخدمة المستثمرين، لافتا الى ان تكلفة استصلاح 100 فدان تبلغ 3 ملايين جنيه وان نسبة دعم المستثمر لأنشاء الطرق وتمهيدها عن نفس المساحة لا تتعدى 50 ألف جنيه.



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