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بدء المرحلة الثانية لمشروع مستقبل مصر بتكلفة 6 مليار جنيه

السبت 20/مارس/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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بدأت الدولة المصرية أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من زراعة واستصلاح أراضى مشروع مستقبل مصر، بأجمالى 250 الف فدان، بعد انتهاء المرحلة الأولى بنفس المساحة، وتشمل مشروعات الخدمات اللوجستية والخدمية ضمن أعمال البنية التحتية بتكلفة 6 مليار جنيه، وسوف ينتهى العمل بها قبل نهاية العام الحالى.


وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن المرحلة الأولى من المشروع بدأت عام 2017 وانتهت بزراعة واستصلاح 250 ألف فدان اعتمادا على آبار المياة الجوفية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لزراعة 250 الف فدان اخرى سوف تشهد انشاء مشروعات عملاقة مثل توصيل المياه العذبة لأراضى المشروع عبر الرياح الناصرى قبل نهاية العام.


وأوضح غانم أن المرحلة الثانيةسيتم فيها تنفيذ تكليفات الرئيس لتنفيذ وعوده للمزارعين ومنعا اعادة احتساب تطلفة الكهرباء ودعم التصنيع الغذائى بأنشاء المخازن ومحطات التعبئة والتغليف والتصدير، الى جانب توفير 5 الاف فرصة عمل دائمة و20 الف فرصة عمل غير مباشرةخاصة ان المشروع قريب من الأسواق والمرافق وبه شبكة عملاقة للطرق بطول 500 كيلو وخطوط الكهرباء بطول 200 كيلو متر.


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