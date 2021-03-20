"القاضي": التاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة

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"القاضي": التاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة
السبت 20/مارس/2021 - 10:51 م
أحمد الخميسي
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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبة الدكتور محمد أبوزيد، مساء اليوم السبت، حفل تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية بأبوقرقاص.
حضر الاحتفال، الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة.
قدم المحافظ، التهنئة إلي الأنبا فيلوباتير علي توليه منصب أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها، كما قدم التهاني لشعب أبوقرقاص الكريم لاختيار الأنبا فيلوباتير أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، موكدًا أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمضي نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء والأمن.
كما عبر المحافظ، عن سعادته لمشاركه اهالى أبوقرقاص حفل تجليس الأنبا فيلوباتير والذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، رقم 102، والذي اختلطت فيه دماء عنصري الأمة دفاعًا عن وطننا الغالي، فجسدت أسمي معاني الانتماء والوحدة والمصير المشترك، والتاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة.
من جانبه قدم الأنبا فيلوباتير، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.
جدير بالذكر ان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فيلوباتير يوم 7 مارس الجاري.
حضر الاحتفال، الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة.
قدم المحافظ، التهنئة إلي الأنبا فيلوباتير علي توليه منصب أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها، كما قدم التهاني لشعب أبوقرقاص الكريم لاختيار الأنبا فيلوباتير أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، موكدًا أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمضي نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء والأمن.
كما عبر المحافظ، عن سعادته لمشاركه اهالى أبوقرقاص حفل تجليس الأنبا فيلوباتير والذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، رقم 102، والذي اختلطت فيه دماء عنصري الأمة دفاعًا عن وطننا الغالي، فجسدت أسمي معاني الانتماء والوحدة والمصير المشترك، والتاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة.
من جانبه قدم الأنبا فيلوباتير، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.
جدير بالذكر ان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فيلوباتير يوم 7 مارس الجاري.
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