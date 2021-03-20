"القاضي": التاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة



قدم المحافظ، التهنئة إلي الأنبا فيلوباتير علي توليه منصب أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها، كما قدم التهاني لشعب أبوقرقاص الكريم لاختيار الأنبا فيلوباتير أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، موكدًا أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمضي نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء والأمن.



كما عبر المحافظ، عن سعادته لمشاركه اهالى أبوقرقاص حفل تجليس الأنبا فيلوباتير والذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، رقم 102، والذي اختلطت فيه دماء عنصري الأمة دفاعًا عن وطننا الغالي، فجسدت أسمي معاني الانتماء والوحدة والمصير المشترك، والتاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة.



من جانبه قدم الأنبا فيلوباتير، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.



جدير بالذكر ان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فيلوباتير يوم 7 مارس الجاري.

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبة الدكتور محمد أبوزيد، مساء اليوم السبت، حفل تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية بأبوقرقاص.حضر الاحتفال، الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة.