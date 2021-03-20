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"الصحة": لقاح كورونا المصري سيتوفر قريبًا جدًا.. وانتهينا من التجارب السريرية

السبت 20/مارس/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن لقاح كورونا المصري سيتوفر قريبًا جدًا، إذ أنه مع نهاية العام سيكون هناك لقاح مصري فعال وآمن في القضاء على فيروس كورونا.

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن اللقاح المصري انتهى من التجارب السريرية على المواطنين، بالإضافة إلى أن هيئة الدواء المصرية اعتمدت اللقاح، وفي غضون أيام سيكون هناك اعتماد للقاح.

وأوضح أن المجتمع الدولي الصحي اجتمع لتوفير التمويل لتقديم وتوزيع الجرعات من اللقاحات بشكل عادل على الدول، إذ أنه يستهدف تقديم ملياري جرعة للمواطنين في أقل من عام، مؤكدًا أن هناك ارتفاع في أعداد الحالات المصابة بكورونا حول العالم، والإصابات في مصر بها تذبذب في الأعداد والزيادة بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات والاستهانة بالمرض، منوهًا أنه لابد من توفير حملات شعبية لتوعية المواطنين بأهمية التطعيم وارتداء الكمامات.

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