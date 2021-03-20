استشاري جراحة التجميل يكشف تفاصيل استخراج سيخ حديدي من فم أحد السيدات ببني سويف

كشف الدكتور أحمد عماد الدين، استشاري جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة بني سويف، تفاصيل استخراج سيخ حديدي من فم أحد السيدات بالمحافظة.



وقال "عماد الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية إن المريضة تبلغ من العمر 36 عامًا ووقعت من الدور الثاني في بيت عائلتها على أحد الأسياخ الحديدية فاخترق الجلد تحت الفك السفلي.



وأضاف "المريضة كانت حظها كويس جدًا، والجراحة استغرقت ساعة ونصف، ولم يخترق السيخ أي شرايين أو أوردة مهمة، وكان خروجه ليست عملية صعبة لأنه لم يخترق أي مناطق حيوية سواء بالأوردة أو المخ أو القصبة الهوائية، ولكنه اخترق فقط عضلات الرقبة ومنطقة الفم وطلع من الأغشية المخاطية ولم يدخل في أي عظم، وتم عمل خياطة تجميلية لمنطقة الاختراق تحت الذقن، وحالة المريضة مستقرة حاليًا وقد تترك العملية أثر بسيط أو لا تترك أي أثر".

