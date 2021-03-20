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وزير الآثار يكشف ملامح وخطة موكب المومياوات

السبت 20/مارس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن المتحف القومي للحضارة المصرية سيكون متاحا للجمهور بداية من يوم 4 إبريل، لكن الجمهور لن يستطيع زيارة المومياوات الـ22 التي ستنقل إلى المتحف في 3 إبريل، وسيعمل الأثريون على تجهيزها لمدة 15 يوما، لتتاح أمام الجمهور في قاعتها الجديدة يوم 18 إبريل.

وأضاف العناني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن تأمين نقل المومياوات سيكون مزدوجًا، أي أثري من خلال المرممين والأساتذة من أجل الإعداد قبل وأثناء النقل، إذ تم العمل على هذه التجهيزات لمدة سنة ونصف، كما سيكون التأمين على الموكب نفسه، وبالتالي فلا مجال لأي خطأ.

وتابع وزير السياحة والآثار: «جميع أجهزة الدولة تعمل معنا على تأمين الموكب، وهدفنا إظهار القاهرة في ثوبها الجديد، هدفنا ننور الميدان ونزيح الستار على المسلة والخشبة على الكباش الأربعة، ونضيء عمارات التحرير حتى نصل إلى بحيرة عين الصيرة، وهذا سيؤدي إلى ترويج سياحي وثقافي كبير للدولة المصرية».

وأردف، أن حضور الموكب سيكون عالٍ المستوى ليكون لائقًا بملوك مصر، مشددًا على أن كل ما يرتبط بهذا اليوم مدروس، مثل اللوجو والألوان والازياء والأغاني التي سيغنيها المطربون والكورال سيكون معبرًا عن الحضارة المصرية القديمة: «مئات الأشخاص شاركوا في إعداد هذا المشهد، ومئات الأشخاص سيشاركون في إخراجه».

وحول موقف السياحة الإيطالية، أكد أن السوق الإيطالي من الأسواق الرئيسة المصدرة للسياحة لكن الأزمة فيها أن الحظر من إيطاليا وليس السفر إلى مصر: «تلتين السياحة من أوروبا، وأوروبا تطبق الغلق، وبالتالي فإن السياحة والفتح قرار سياسي، أما أعداد السياحة في مصر، فهي بعيدة عن الأرقام الطبيعية، لكنها بتزيد كل شهر عن اللي قبله بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، وتخطينا 10 آلاف سائح يوميا بدلًا من 40 ألف سائح في الفترات الطبيعية».

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