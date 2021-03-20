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موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

السبت 20/مارس/2021 - 11:00 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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يرفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ويثق المدرب الجنوب إفريقي في قدرات الحراس الثلاث الذين يتواجدون مع الفريق الأحمر وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

ولا يُفكر النادي الأحمر في التعاقد مع حارس مرمى سواء محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش أو عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا وأن ما تردد حول تدعيم هذا المركز غير صحيح في ظل ثقة الجهاز الفني للفريق الأحمر بالحراس المتواجدين حاليا.

الجدير بالذكر أن فريق النادي الأهلي يبدأ بعد غد الاثنين الاستعداد لمواجهة فريق المريخ السوداني المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني صاحب الصدارة بـ10نقاط.

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