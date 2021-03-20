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رئيس قطاع الطب الوقائي: انتهينا من تطعيم 25 ألف مواطن بلقاح كورونا وسنستقبل 5 مليون ونص جرعة جديدة

السبت 20/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر من أوائل الدول في العالم التي تعاقدت على لقاحات ضد فيروس كورونا، إذ إنه وصل مصر إلى الآن 730 ألف جرعة، كما أنه يجرى التجارب والتحاليل على هذه اللقاحات واستخدامها، مشيرًا أنه إلى الآن تم تطعيم 25500 مواطن من الفئات الأولى بالتطعيم من الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يستهدف تطعيم خلال الأسبوع الحالي 250 ألف مواطن، مؤكدًا أنه مع نهاية شهر مارس الجاري ستستقبل مصر مليون ونص جرعة من لقاحات كورونا، ثم تصل الجرعات بـ5 ونص مليون جرعة في الأسبوع التالي له، مشددًا على ان تطعيم المواطنين يوفر من خلال 40 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مصر متعاقدة على 100 مليون جرعة، لتوفير اللقاحات لكل الشعب المصري، مؤكدًا أن البرنامج الإلكتروني لوزارة الصحة يستقبل بيانات الفئات الأولى بالتطعيم للقاح كورونا، إلا أن تطعيم أقل من الت18 عام في الخريطة التطعيميه للقاح كورونا من قبل وزارة الصحة، متابعًا: "لقاح استرازينكا من أهم اللقاحات بسبب سعره، ولا يوجد علاقة سببية بين جلاطات الدم واللقاح بعد توصيات الكثير من المؤسسات، وتم تطعيم مواطني الاتحاد الأوروبي بـ20 مليون جرعة".

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