" ماسك" يرد على اتهامات الصين بـ"التجسس"

قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، اليوم السبت، إن شركته ستغلق إذا استخدمت سياراتها للتجسس، في أول تعليق له على أنباء عن حظر الجيش الصيني "سيارات تسلا" في منشآته.

وأضاف ماسك في منتدى صيني بارز خلال مناقشة افتراضية: "هناك حافز قوي للغاية بالنسبة لنا لنكون سريين للغاية في التعامل مع أي معلومات. إذا استخدمت تسلا السيارات للتجسس في الصين أو في أي مكان، فسنغلق أبوابنا".