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مايكل وانسطاسيا.. قصة حب تتحدى السرطان

السبت 20/مارس/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أجرت الإعلامية إيمان الحصري حوارًا مع مايكل وأنسطاسيا بعد نشر صورتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها أنسطاسيا بدون شعر بسبب سقوطه بعد الجلسة الأولى من الكيماوي بسبب إصابتها بالسرطان.

وقال "مايكل" في حواره عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "اتفاجئت بردود الأفعال بعد نشر الصورة وناس كثير كانت بتشكرني على مساندتها بس أنا شايف أن ده الطبيعي لأنها مراتي مش حد غريب عني".

من جانبها قالت أنسطاسيا "سقوط الشعر مش سهل خاصة للستات، وكانت صدمة ان الشعر وقع بسرعة بعد الجلسة الأولى من الكيماوي، مكنتش عارفة أواجه المجتمع ازاي ولا بنتي، ولكن مايكل شجعني كثير وعرض عليا فكرة نشر جلسة التصوير علشان أشجع غيري".

وأضافت "أول ما شعري وقع بدأت أدور على باركورة مناسبة، لأني مكنتش عايزة أشوف نظرة الصعبانية في عين أي حد، ولكن كنت حاسة إني جميلة في عين زوجي وكل اللي حواليا، لأنه ساندي أوي في مواجهة الناس في هذه المرحلة".



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