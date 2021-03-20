"إسكان النواب": مبادرة المركزي للتمويل العقاري سوف تؤدي لرواج بالنسبة لمحدودي الدخل

قال طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب إن مبادرة المركزي للتمويل العقاري سوف تؤدي لرواج بالنسبة لمحدودي الدخل، مؤكدًا أن هناك صعوبة بالغة في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل في ظل وضع سقف مليون جنيه.



وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن متوسطي الدخل سيواجهون صعوبة في التلاقي والتعاطي مع شروط المبادرة، موضحا: "إذا افترضنا أن مساحة الشقة ستكون مابين 120-130 متر وحتى تكون جاهزة التشطيب وكاملة بمبلغ مليون جنيه سيكون رقم صعب تحقيقه بل واستحالة في تحقيقه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص خاصة أن قيمة الأرض والمرافق لن يحقق هذا الرقم ".



وأكد أن رفع الحد الأقصى إلى مليون ونصف أو مليون وسبمعائة وخمسين سيحدث انفراجه كبيرة جدًا خاصة أنه القطاع الأكبر والأشمل لكونه يمثل 50% من المواطنين ومن ثم لابد من رفع الحدود حتى تحدث انفراجه واستفادة من المبادرة ".



وكشف شكري أن غرفة التطوير العقاري ستعقد اجتماعا عاجلًا الأسبوع الجاري لرصد كافة المقترحات والرؤي من المطورين تمهيدًا لرفعها للبنك المركزي، معلقا: مايهمنا إنجاح المبادرة في النهاية ".



وحول الشروط قال: "ليس من المفترض أن تكون مسجلة لكن قابلة للتسجيل؛ حيث يمكن تطبيقها في المدن الجديدة خاصة أنه يسهل إثباتها لان حلقات التسجيل سهلة من هيئة المجتمعات العمرانية والمطور لكن هذه العقبة موجودة في المدن القديمة وأعتقد أن المبادرة ستكون موجهة اكبر للمدن الجديدة ".









