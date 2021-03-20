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انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نشر بعض المهتمين بالشأن الأثري صورًا من منطقة سقارة الأثرية، وتحديدًا لساحة الحب سد أمام الهرم المدرج للملك زوسر، حيث ظهرت الأحجار بلون أبيض ناصع وكأنها مرممة حديثًا بالجبس أو بالأسمنت الأبيض.

وقال أحد المصادر من داخل وزارة السياحة والآثار، في تصريحات إلى الفجر، إن مقاصير الحب سد في مجموعة زوسر تم ترميمها عام 1930م على يد المهندس الفرنسى لوير، حيث قام ببناء نماذج من تلك المقاصير بأحجار حديثة لتعطي فكرة عن شكل المقاصير.

والأحجار التي الحديثة التي قام باستخدامها لوير يتأثر سطحها الخارجي بفعل عوامل الطبيعة خاصة الأمطار مما يفقدها تدريجيًا شكلها الخارجي.

كما استعمل المهندس لوير بعض المواد الحديثة في الترميم وذلك خلال فترة عمله بالمجموعة الجنائزية للملك زوسر منذ الثلاثينات من القرن الماضي.

وقامت وزارة السياحة والآثار بعمل مشروع ترميم صخم للمجموعة انتهت المرحلة الأولى منها في عام 2019م، بالانتهاء من ترميم الهرم المدرج من الداخل والخارج وفتح الهرم للزيارة، وفي خلال شهر مايو 2021م سيتم الانتهاء من ترميم المقبرة الجنوبية.

وتقوم إدارة الترميم الدقيق والمعماري بمراجعة بقية العناصر المعمارية بمجوعة الملك زوسر واستكمال أعمال الترميم لها سواء احتاجت إلى ترميم أو إلى إعادة ترميم بعض الأجزاء المرممة قديمًا.

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على بعض الصور لمنطقة الحب سد بعد ترميم لوير لها وقبل ترميمها، وكذا الصور المنتشرة على السوشيال ميديا.

وساحة الحب سد -بكسر الحاء- هي المنطقة التي كان الملك فيها يمارس طقس إعادة التنصيب والمتمثل في مصارعة الملك لثور وتغلبه عليه.
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)
انفراد.. نكشف سر الأحجار البيضاء بسقارة.. مصدر: ترميم قديم (صور)

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وزارة السياحة والاثار منطقة سقارة سقارة ترميم الاثار الاثار

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