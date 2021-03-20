تمديد حظر هبوط الطائرات من البرازيل وجنوب أفريقيا في النمسا حتى 4 أبريل المقبل

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم السبت تمديد حظر هبوط الطائرات من البرازيل وجنوب أفريقيا حتى 4 أبريل المقبل.

وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم أنه تم إنهاء حظر هبوط الطائرات من بريطانيا اعتبارا من غدا الأحد بسبب تحسن عمليات توزيع اللقاحات وانخفاض معدل انتشار العدوى بالسلالة المتحورة.

يشار إلى أن النمسا أقرت هذا الحظر مع الدول الثلاث منذ منتصف فبراير الماضي بسبب فيروسات كورونا المتحورة في هذه الدول ولمنع انتشار عدوى الوباء في البلاد .



