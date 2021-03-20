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لوف يفجر مفاجأة عن بطولة أمم أوروبا

السبت 20/مارس/2021 - 11:31 م
لوف
لوف
وكالات
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فجر يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا مفاجأة بشأن إقامة يورو 2020 الصيف المقبل في 12 مدينة أوروبية، وتحدث عن وجود سيناريوهات بديلة نحو إقامة البطولة في دولة واحدة.

ويرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إقامة البطولة في موعدها الجديد بين 11 يونيو و11 يوليو وبحضور الجماهير، لكن دون أن يستبعد إمكانية تجريد المدن من حق الاستضافة إذا كانت قيود مكافحة جائحة كورونا لديها تحول دون حضور الجماهير.

وقال لوف للإذاعة البافارية اليوم السبت "ينبغي أن أتحلى بالصراحة، بالطريقة التي تتطور بها الأمور برمتها لا يمكن تخيل أن تقام البطولة بهذه الطريقة".

وأضاف "بالتأكيد أعرف من مصادر أن هناك خطة بديلة تتعلق بإمكانية إقامتها في دولة واحدة".

وأوضح "في الوقت الراهن لا يمكن معرفة حقا ما الذي سيحدث خلال ثلاثة أشهر ، أعتقد أن الصحة تأتي في المقام الأول، بديهيا سنسعد بتواجد الجماهير، لكن ينبغي القول أنه في الوقت الحالي الأمر غير واقعي".

وأشار "الحكومات الأوروبية تحظر السفر، إن أمكن وسافرت كل الفرق حول أوروبا فينبغي توخي الحذر، لا يمكن التنبؤ بالأمر لأن معدلات الإصابة تزداد مجددا، السلالات المتحورة ليس خالية من المخاطر، علينا أن نتعامل مع الأمر كما هو".

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