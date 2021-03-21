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شاهد.. أديب: "الفكر المتطرف يمكن يستخبى أو يتوارى.. ولكن مازال بيننا"

الأحد 21/مارس/2021 - 05:04 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يجب أن ننسى مواجهة الفكر المتطرف، معلقا: "هذه المعركة لم تنته"، حيث إن داعش والقاعدة وحسم أصبحوا أضعف ولكن لم ينتهوا بعد، والفكر المتطرف مازال موجودًا.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "الفكر المتطرف قد يتوارى أو يستخبي ولكن مازال بينا وموجود"، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك عملية تنوير وتطوير مستمرة، وعلى الأزهر أن يقوم بدوره دائما، فضلا عن وجود أئمة مؤهلين.

وأشار الإعلامي إلى أن الدول الأوروبية ترفض استقبال الدواعش حتى من أبنائهم، ويعتبرونهم قنابل موقوتة، مضيفا بسخرية: "دول بتوع حموم الإنسان وقالوا لاء مش هنستقبلهم".

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