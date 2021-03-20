ليس صلاح.. الكشف عن قائد منتخب مصر في مواجهتي كينيا وجزر القمر

استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على إسناد شارة قيادة المنتخب الوطني إلى عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المعسكر المقرر انطلاقه الأحد المقبل.





ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.





وبحسب مصدر مطلع داخل المنتخب الوطني، فإن عمرو السولية سيحمل شارة قيادة المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر حال مشاركته، ويليه أحمد حجازي ثم محمد النني ثم محمد صلاح.





وضمت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام البدري كل من:





محمد الشناوى- محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر -محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش- علي جبر- أحمد أيمن منصور- ياسر إبراهيم- محمد النني- عمرو السولية- طارق حامد - حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي - مصطفى فتحي- محمد مجدي أفشه- مصطفي محمد- حسام حسن- أحمد ياسر ريان- محمد شريف.



