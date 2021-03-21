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وسط مفاجأة كبرى.. هالاند يكشف عن فريقه المقبل
الأحد 21/مارس/2021 - 12:00 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي يحظى بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسئولي بروسيا دورتموند أبلغوا نظرائهم في ريال مدريد الإسباني أن هالاند يرغب في الإنضمام إليهم في الصيف المقبل.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند يعمل على جلب موكله إلى الملكي كما أن ريال مدريد على إستعداد لإدراج بعض نجومه في الصفقة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بروسيا دورتموند حدد مبلغ 250 مليون يورو مقابل الاستغناء عن النجم النرويجي البالغ من العمر 20 عاماً كما ألمحت تقارير صحفية أخرى بأن بروسيا دورتموند يرغب في الحصول على 150 مليون يورو من أجل التخلي عن هالاند.
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