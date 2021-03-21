وسط مفاجأة كبرى.. هالاند يكشف عن فريقه المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي يحظى بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسئولي بروسيا دورتموند أبلغوا نظرائهم في ريال مدريد الإسباني أن هالاند يرغب في الإنضمام إليهم في الصيف المقبل.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند يعمل على جلب موكله إلى الملكي كما أن ريال مدريد على إستعداد لإدراج بعض نجومه في الصفقة.



