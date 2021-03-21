مديرية الطب البيطري بالمنوفية يكشف حقيقة ظهور حيوان غريب بمركز الباجور

كشف عادل عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، تفاصيل تداول صورة لأحد الحيوانات من فصيلة الكلبيات في مركز الباجور بالمحافظة.





وقال "عبدالمنعم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت إن حيوان الباجور غير مؤذي في حال عدم إصابته بالسعار.





وأضاف أن هذا الحيوان من فصيلة الكلبيات وغير مؤذي، مشيرًا إلى أن هناك جامعة مستمرة لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد من أجل اتخاذ الأسلوب الأمثل لاصطياده.



