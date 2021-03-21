Advertisements

"صندوق إحلال السيارات المتقادمة": "نستهدف تجديد 250 ألف عربية"

الأحد 21/مارس/2021 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الإعلامي باسم صندوق إحلال وتجديد السيارات المتقادمة، إن المبادرة تهدف في المقام الأول إحلال وتجديد السيارات المتقادمة في الشارع المصري التي مر عليها 20 عام، إذ أنه يتقدم بطلب على موقع المبادرة.

وأضاف "عوض"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك 136 ألف عربية تأكسي وميكروباص، ومليون و800 ألف عربية ملاكي مر عليهم 20 عام في مصر، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من المبادرة تشارك في 7 محافظات وتستهدف 250 ألف عربية.

وأوضح أن هناك شروط للتقديم في المبادرة، وهي مصري الجنسية ومر 20 عام على السيارة من تاريخ التصنيع، وأن تكون السيارة في حوزته مدة على تقل عن سنتين قبل الإعلان على المبادرة وهذا الشرط يخص السيارة الملاكي، مؤكدًا أن الشرط الخاص بالسيارة الملاكي بسبب تدفق بعض المواطنين على شراء العربات القديمة وهو مجال للتلاعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر احلال السيارات المتقادمة

أخبار تهمك

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ حوالي 22 ساعة

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 10 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بشري سارة من وزارة الصناعة لأصحاب السيارات المستعملة

"الصناعة" تكشف تفاصيل مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للغاز

شاهد.. محافظ بورسعيد يعلن تفاصيل إنشاء أكبر مصنع "كاوتش"

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

المستندات والشروط.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

رئيس الوزراء يشهد توقيع البروتوكول المنظم لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار