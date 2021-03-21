"صندوق إحلال السيارات المتقادمة": "نستهدف تجديد 250 ألف عربية"

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الإعلامي باسم صندوق إحلال وتجديد السيارات المتقادمة، إن المبادرة تهدف في المقام الأول إحلال وتجديد السيارات المتقادمة في الشارع المصري التي مر عليها 20 عام، إذ أنه يتقدم بطلب على موقع المبادرة.





وأضاف "عوض"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك 136 ألف عربية تأكسي وميكروباص، ومليون و800 ألف عربية ملاكي مر عليهم 20 عام في مصر، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من المبادرة تشارك في 7 محافظات وتستهدف 250 ألف عربية.



