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تحذير هام من الإسكان حول شركات عقارية تستغل مشروعات العاصمة الإدارية

السبت 20/مارس/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
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حذرت وزارة الإسكان، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وأضافت الوزارة، أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولى الوزارة فى الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الوزارة، بما يخالف الواقع.

وشددت على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعى أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وتُهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقارى، وعلى الجميع قبل امتلاك أى عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالى، وهل هناك أى مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان والمشورعات العقارية وزارة الاسكان شركات وهمية الاسكان

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