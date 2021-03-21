شاهد.. عمرو أديب عن مفاوضات سد النهضة: "بلد هتعطش وبلد هتغرق"

قال الإعلامي عمرو أديب، على أحدث تطورات ملف سد النهضة: "إننا سنواجه أزمة خلال شهري يوليو ويونيو القادمين بسبب الملىء الثاني لسد النهضة"، واصفا المفاوضات السد بأنها "دائرية لا تنتهي".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لا يفهم ماذا تريد إثيوبيا حتى الآن، مضيفا أنه يبدو أن إثيوبيا لا تفكر في حل ولا توجد إرادة إثيوبية لحل الأزمة، معلقا: "وقتنا بيضيع.. بلد هتغرق، وبلد هتعطش".



