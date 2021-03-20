تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة استون فيلا فى الدوري الإنجليزي





يواجه اليوم الأحد نادي توتنهام هوتسبير نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لوريس.





خط الدفاع: سانشيز، الدرفيلد، دايفز، ريجليون.





خط الوسط: داير، هويبيرج، موسي سوسكو.



