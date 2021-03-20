Advertisements
تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة استون فيلا فى الدوري الإنجليزي
السبت 20/مارس/2021 - 11:50 م
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الأحد نادي توتنهام هوتسبير نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.
وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لوريس.
خط الدفاع: سانشيز، الدرفيلد، دايفز، ريجليون.
خط الوسط: داير، هويبيرج، موسي سوسكو.
خط الهجوم: جاريث بيل، لوكاس مورا، هاري كين.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements