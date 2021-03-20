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تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة استون فيلا فى الدوري الإنجليزي

السبت 20/مارس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي توتنهام هوتسبير نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: سانشيز، الدرفيلد، دايفز، ريجليون.

خط الوسط: داير، هويبيرج، موسي سوسكو. 

خط الهجوم: جاريث بيل، لوكاس مورا، هاري كين.

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