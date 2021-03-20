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موسيماني يحسم موقفه من عودة كهربا لتدريبات الأهلي

السبت 20/مارس/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه الأخير بشأن عودة محمود عبدالمنعم كهربا لتدريبات المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

موقف موسيماني من عودة كهربا لتدريبات الأهلي 

وحصل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،  على إجازة لقضائها مع أسرته خلال فترة التوقف الجارية بسبب الأجندة الدولية.

وفي سياق آخر، يحاول عدد من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إقناع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بالعفو عن كهربا بعد تجاوز الأخير في حق المدير الفني، مما دفع مسؤولي القلعة الحمراء لإيقاف اللاعب وتغريمه 500 ألف جنيه.

من جانبه قرر المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تأجيل البت في أمر العفو عن محمود عبد المنعم كهربا لحين عودته من جنوب إفريقيا.

وينتظر لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الإجتماع مع المدير الفني الجنوب إفريقي، عقب عودته لمعرفة القرار النهائي سواء بعودتة كهربا أو التمسك بمعاقبته.

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