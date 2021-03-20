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6 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات الأسبوع الماضي بالبورصة

السبت 20/مارس/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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بلغ إجمالى قيمة التداول  في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع  الماضضي  نحو 6.13 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 292,3مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.32 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 116,3 مليون ورقة منفذة على 206 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي

استحوذت الأسهم على 4.62 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.37 % خلال الأسبوع.

 

سجلت تعاملات المصريين نسبة 5.80 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.13 %و العرب على 2.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 8.129 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 4.62 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 3.84 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 1.9 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.76 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 4.299 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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