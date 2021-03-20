6 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات الأسبوع الماضي بالبورصة
بلغ إجمالى قيمة التداول في
البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضضي نحو 6.13 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو
292,3مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية
، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.32 مليار جنيه و كمية
تداول بلغت 116,3 مليون ورقة منفذة على 206 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي
استحوذت الأسهم على 4.62 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى
حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.37 % خلال الأسبوع.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 5.80 %من إجمالى التعاملات على الأسهم
المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.13 %و العرب على 2.6 %و ذلك بعد
استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 8.129 مليون جنيه بينما سجل
العرب صافي شراء بقيمة 4.62 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 3.84 %من قيمة التداول
للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 1.9 %و سجل
العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.76 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء
بنحو 4.299 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية
العام.
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